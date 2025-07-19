Грозы накроют Псковскую область 20 июля

11:42, 19 июля 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 20 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днём – грозы.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозах местами ожидается сильный порывистый ветер, скорость ветра может достигать от 15 до 18 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +14 до +19 градусов, днём ожидается от +22 до +27 градусов. Атмосферное давление будет низким.