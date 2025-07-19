Об опасности холодного душа предупредил врач-кардиолог

16:45, 19 июля 2025, ПАИ

Об опасности холодного душа рассказал врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, холодный душ безопасен только в том случае, если организм к нему подготовлен, а также нет никаких противопоказаний к нему. «С жары резко входить в холодный душ - небезопасно. Сыграет физиология: из очень широкого состояния сосуды мгновенно сузятся, сужаются все сосуды организма», - предостерег специалист.

Если в организме окажется измененный сосуд, например, в головном мозге, то это может закончиться инсультом, а также может запуститься судорожный синдром, объяснил Антон Вахляев.

Он порекомендовал заходить в душ с теплой водой, постепенно снижая температуру, чтобы организм мог адаптироваться.

По его словам, прохладный душ — это хороший способ скинуть с себя жару, но нужно это делать с умом и аккуратно.