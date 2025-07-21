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Общество

Как создавался облик храма на улице Шестака в Пскове, рассказали специалисты

О разработке проекта храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на улице Шестака в Пскове рассказали ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»

Специалисты АНО подготовили исходную разрешительную документацию: разрабатывали нагрузки на фундаменты, решали вопросы по техническим условиям, вносили корректировки в проект и в генпланы в процессе согласования.

Кроме того, они получали разрешение на строительство, проводили согласования по техническим условиям, электрике и другим инженерным сетям, а также курировали нулевой цикл на объекте.

При этом все работы проводились в рамках благотворительности.

Напомним, 20 июля митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил чин малого освящения и Божественную литургию в храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на улице Шестака в Пскове.

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