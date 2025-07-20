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Общество

Митрополит Матфей совершил чин малого освящения храма на улице Шестака в Пскове

20 июля митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил чин малого освящения и Божественную Литургию в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской на улице Шестака в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко и коллектив больницы, прихожане храма и паломники.

По окончании праздничного богослужения митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

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