Митрополит Матфей совершил чин малого освящения храма на улице Шестака в Пскове
20 июля митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил чин малого освящения и Божественную Литургию в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской на улице Шестака в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко и коллектив больницы, прихожане храма и паломники.
По окончании праздничного богослужения митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.