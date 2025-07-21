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Пскович стал призёром международного турнира по функциональному многоборью

Заместитель председателя Федерации зимнего плавания Псковской области Евгений Беляков стал призёром финального этапа международного турнира по функциональному многоборью «Битва городов», который прошёл в Минске. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области

В рамках соревнований участники выполняли комплексные упражнения из различных дисциплин: тяжёлая атлетика (рывок, толчок), лёгкая атлетика (бег, прыжки), плавание, гимнастика и другие. По итогам всех дисциплин Беляков занял третье место в личном зачёте в категории Elite men.

В плавании пскович показал лучшее время.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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