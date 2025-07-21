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Общество

В Пыталово ликвидировали затор, вызвавший подтопление территорий

Затор водоотводных каналов ликвидировали сотрудники отдела ГО и ЧС в Пыталово сегодня, 21 июля. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой

Затор был причиной подтопления нескольких частных домовладений, возникших после сильного ливня 15 июля.

Специалисты отдела ГО и ЧС в ходе обследования водоотводных каналов обнаружили затор вблизи железнодорожных путей у ТЛТ «Лудонский». Сложность ситуации заключалась в том, что препятствие находилось на заболоченном участке в труднодоступном месте.

Меры по устранению причины подтопления территорий дали результат. Уже через два часа после начала работ уровень воды на некоторых участках снизился на 10 сантиметров.

«Мониторинг состояния подтопленных территорий проводится ежедневно утром и вечером. Работаю лично со всеми обращениями», – отметила Вера Кондратьева.

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