Пыталово борется с последствиями непогоды: подтоплены дома, уровень воды в реке Утрое критический

11:01, 16 июля 2025, ПАИ

Из-за ливней и последствий штормового ветра ситуация в Пыталово и Пыталовском округе остаётся сложной, сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева.

«Ещё не до конца ликвидированы последствия штормового ветра, а работы и проблем добавил вчерашний ливень с аномальным количеством выпавших осадков, – отметила она. – Подтопленными оказались частные дома на нескольких улицах города. С шести утра проведено обследование всех территорий, прошло заседание комиссии. Определены первоочередные задачи и оптимальные пути решения. Привлечена к работам коммунальная и дорожная техника».

Вера Кондратьева попросила жителей «с пониманием отнестись к сложившейся ситуации». «Прошу проверить проходимость своих трубопереездов и съездов к домам. У части жителей съезды к домам просто засыпаны, что является нарушением. При необходимости они будут просто перекопаны, – предупредила глава округа. – Дождливые два месяца привели к тому, что почва очень перенасыщена влагой. Аналогичная ситуация 2017 года показала, что углубление канав и каналов может сильно ухудшить ситуацию. Уровень воды в реке Утрое уже критический, вода может пойти в город. Работы проводятся. Техника и люди работают».

Одновременно продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. «Непогода корректирует наши планы. На утро без света остаются пять населённых пунктов, четыре улицы города. Работают три бригады (девять человек, три единицы техники)», – уточнила Вера Кондратьева.