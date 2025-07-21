Руководитель компании «Водаком» стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Руководитель компании «Водаком» Андрей Петров стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 июля.
Главное из эфира:
- вкус и качество воды зависят от таких понятий, как «мягкость» и «жёсткость», а также различных добавок;
- мягкая вода – это та, в которой отсутствует кальций и магний;
- вода из поверхностных источников обычно мягкая, но на Северо-Западе воду в основном берут из артезианских источников и в ней больше известняка, поэтому она жёсткая;
- на сегодняшний день системы фильтрации любую воду могут привести к одинаковому состоянию, так как жидкость фильтруется до состояния дистиллята;
- на Северо-Западе в воде очень много железа и его необходимо окислять;
- по стандарту срок годности бутилированной воды – год. После открытия – пять суток, а газированная вода хранится не больше 12 часов;
- перед разливом вода проходит тщательную обработку и ультрафиолет, а все ёмкости промываются специальным средством;
- вода считается чистой, если общее микробное число равно нулю.
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