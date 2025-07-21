Часть жителей Великих Лук снова останется без воды

16:53, 21 июля 2025, ПАИ

Водоснабжение отключат на улице Дружбы, 3 в Великих Луках во вторник, 22 июля, с 9:00 в связи с аварийными ремонтными работами на водопроводе, сообщили ПАИ в городской администрации со ссылкой на муниципальное предприятие «Водоканал».

Воды не будет на улице Дружбы, 3, а также в магазине. Водоснабжение восстановят после окончания работ.

Напомним, что сегодня, 21 июля, с 9:00 более 400 домов в Великих Луках временно остались без воды.