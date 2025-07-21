Стала известна главная звезда праздничного концерта в честь 1122-летия Пскова

17:52, 21 июля 2025, ПАИ

Главной звездой праздничного концерта в честь 1122-летия Пскова станет российская певица Анет Сай, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Анет Сай не только поздравит всех псковичей, но и споёт всеми любимые песни! К ней присоединится Лиза Матрёшка», – отметил Борис Елкин.

Напомним, что концерт состоится 26 июля на сцене в Финском парке. С полной программой празднования Дня города можно ознакомиться по ссылке.