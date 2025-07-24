Как оформить и на что потратить маткапитал: объясняем в карточках
Как оформить и на что потратить материнский капитал, рассказали специалисты в группе «Объясняем. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».
«Купить новое жильё или оплатить образование детям проще с материнским капиталом. С 2007 года сертификатом воспользовались уже 14,5 млн семей», – отметили специалисты.
Как ещё можно потратить маткапитал и что нужно для его оформления, смотрите в карточках.
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
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