Как оформить и на что потратить маткапитал: объясняем в карточках

09:06, 24 июля 2025, ПАИ

Как оформить и на что потратить материнский капитал, рассказали специалисты в группе «Объясняем. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Купить новое жильё или оплатить образование детям проще с материнским капиталом. С 2007 года сертификатом воспользовались уже 14,5 млн семей», – отметили специалисты.

Как ещё можно потратить маткапитал и что нужно для его оформления, смотрите в карточках.



Фото: «Объясняем. Псковская область»



Фото: «Объясняем. Псковская область»



Фото: «Объясняем. Псковская область»



Фото: «Объясняем. Псковская область»



Фото: «Объясняем. Псковская область»



Фото: «Объясняем. Псковская область»



Фото: «Объясняем. Псковская область»



Фото: «Объясняем. Псковская область»



Фото: «Объясняем. Псковская область»

















Ранее специалисты Минтруда России рассказали, как использовать маткапитал для обучения ребёнка.