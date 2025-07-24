Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как оформить и на что потратить маткапитал: объясняем в карточках

Как оформить и на что потратить материнский капитал, рассказали специалисты в группе «Объясняем. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Купить новое жильё или оплатить образование детям проще с материнским капиталом. С 2007 года сертификатом воспользовались уже 14,5 млн семей», – отметили специалисты.

Как ещё можно потратить маткапитал и что нужно для его оформления, смотрите в карточках.

  • Как оформить и на что потратить маткапитал
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как оформить и на что потратить маткапитал
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как оформить и на что потратить маткапитал
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как оформить и на что потратить маткапитал
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как оформить и на что потратить маткапитал
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как оформить и на что потратить маткапитал
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как оформить и на что потратить маткапитал
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как оформить и на что потратить маткапитал
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как оформить и на что потратить маткапитал
    Фото: «Объясняем. Псковская область»

Ранее специалисты Минтруда России рассказали, как использовать маткапитал для обучения ребёнка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июля 2025

Посвящённый герою Александру Матросову мурал появится в центре Локни
24 июля 2025

Три общественные территории вместо двух благоустроят по ФГКС в Псковском районе
24 июля 2025

Жителям Псковской области стало проще оплачивать высшее образование детей маткапиталом
24 июля 2025

В СЗФО тиражируют опыт Псковской области по развитию связи на селе с помощью проектов ТОС
24 июля 2025

Как разбалловкой шаров псковичи искали место для памятника княгине Ольге, рассказали в Госархиве
24 июля 2025

Праздничные мероприятия прошли в микрорайоне Любятово в Пскове
24 июля 2025

Новое реабилитационное оборудование появилось в Великолукском доме-интернате
24 июля 2025

Молодёжная экспедиция «Современная мифология Гдовского края» стартовала в ПсковГУ
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...