Как использовать маткапитал для обучения ребёнка, рассказали специалисты

11:57, 15 июля 2025, ПАИ

Материнский капитал можно направить на обучение ребёнка в высшем учебном заведении и в колледже, если они имеют лицензию на образовательную деятельность и с ними заключён договор на оказание образовательных услуг, сообщается в Telegram-канале Минтруда России.

Оплатить можно обучение любого ребёнка в семье. Также маткапитал может покрыть проживание ребёнка в общежитии при вузе или колледже.

Оплатить можно как очное, так и заочное обучение одного или нескольких детей. На момент обучения ребёнок, который будет учиться, должен быть младше 25 лет. Оплатить обучение можно после того, как ребёнку, при рождении которого выдан сертификат, исполнилось три года.

Напомним, размер материнского капитала на второго ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года, составляет 912,2 тысячи рублей. На первого ребёнка, рождённого с 1 января 2020 года или на второго ребёнка (при рождении до 1 января 2020 года) – 690,3 тысячи рублей. На второго ребёнка (если семья уже получала маткапитал на первого) – 221,9 тысячи рублей.