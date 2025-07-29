Псковичам объяснили, из чего складывается цена билета на судно «Иния»
Ценообразование на билеты для прогулки на судне «Иния» объяснила министр туризма Псковской области Марина Егорова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
К примеру, билет по маршруту «Волшебная гора» – Снетогорский монастырь обойдётся пассажирам в 900 рублей.
По её словам, перевозку осуществляет государственное автономное учреждение «Туристский информационный центр», поэтому стоимость билетов формируется на основе калькуляции, учитывающей все затраты. Судно эксплуатируется только в течение 4 месяцев в сезон, а в остальное время оно стоит на суше и требует постоянного ухода.
«Судно высокотехнологичное и требует значительных затрат на содержание и обслуживание. Кроме того, на этом судне работает персонал, которого нет в Псковской области, это люди, которых мы пригласили», – отметила Марина Егорова.
Ранее сообщалось, что пассажирское судно «Иния» за первые три недели работы посетило около 1500 человек.
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