Гибель девушки в акватории Великой в Пскове расследуют специалисты

20:41, 24 июля 2025, ПАИ

24 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Великой в Пскове тела 29-летней женщины с признакам утопления. По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка, сообщили ПАИ в СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что погибшей является псковичка, которая отдыхала на водоёме вместе со своими знакомыми. Во время купания в реке женщина утонула.

По материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.