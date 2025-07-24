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Происшествия

Гибель девушки в акватории Великой в Пскове расследуют специалисты

24 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Великой в Пскове тела 29-летней женщины с признакам утопления. По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка, сообщили ПАИ в СУ СК России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ПАИ

Установлено, что погибшей является псковичка, которая отдыхала на водоёме вместе со своими знакомыми. Во время купания в реке женщина утонула.

По материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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