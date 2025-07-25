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Общество

В Псковском гидрометцентре дали предварительный прогноз на август

Предварительный прогноз на август дала начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Август прогнозируется по температуре близким к норме. В отдельные периоды температура может быть выше нормы или ниже. Это всё-таки месяц, переходящий к осени, но были и исключения. Так, август 2024 года был очень тёплым, поэтому мы можем на это надеяться», – уточнила метеоролог.

По её предварительному прогнозу, первая декада августа должна быть умеренно тёплой, но с дождями.

Ранее в Псковском гидрометцентре назвали причины резкого перепада температуры воздуха в Пскове, а также рассказали о том, что регион оказался в размытом барическом поле, которое несёт грозы, дожди и град.

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