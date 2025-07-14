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Общество

Град с яйцо и ливни: Псковская область оказалась в размытом барическом поле

Ждать ли снова жителям Псковской области ливней с крупным градом, рассказала начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото читательницы газеты "Призыв"

«Град на территории Псковской области – это не редкость, особенно в летнее время, когда сохраняется западно-восточный перенос и поступает не жаркий и сухой воздух, а тёплый и влажный. Как раз сейчас мы находимся в размытом барическом поле пониженного давления, воздух влажный, а температуры достаточно высокие и прогнозируются до +28 градусов», – сказала собеседница ПАИ.

Метеоролог подчеркнула, что в связи с этим нужно быть готовым к грозам и ливням. В отдельных муниципалитетах возможно выпадение града.

«Сами по себе эти явления – не редкость, просто последние годы были жаркими и сухими. И мы забыли, что всё может быть по-другому. Если процессы не изменятся и не установится антициклон, то нужно быть готовым к грозам, шквалистым усилениям ветра, ливням и градам», – предостерегла Тала Нещадимова.

Ранее сообщалось, что ливень с крупным градом размером примерно с перепилиное яйцо обрушился на город Себеж. Перед этим прошедший мощный циклон разрушил дома в Великолукском районе. О том, почему он возник и накрыл Псковскую область, можно прочитать здесь.

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