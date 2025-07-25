Сотрудников и ветеранов органов следствия поздравили депутаты Псковского областного Собрания

11:06, 25 июля 2025, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов Собрания поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с их профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все те, кто ежедневно трудится над обеспечением законности и правопорядка, защищает права и свободы наших граждан», – подчеркнул Александр Котов.

Он заметил, что работа следователя требует особой подготовки, глубоких правовых знаний, внутренней дисциплины и гражданской ответственности.

«Каждое дело, которое попадает в ваше ведение, влияет как на судьбу конкретного человека, так и на уровень общественной уверенности в правосудии. Благодаря вашему труду тысячи уголовных дел дошли до суда, виновные понесли заслуженное наказание, а невиновные получили защиту и обрели уверенность в справедливости. Без вашего участия невозможно представить себе стабильное развитие общества и сохранение общественного доверия к правоохранительным органам», – отметил спикер Собрания.

Александр Котов поблагодарил сотрудников за профессионализм, беспристрастность и каждодневный вклад в безопасность страны и граждан.

Напомним, что 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия РФ – главный праздник следователей Следственного комитета России. В этом году исполняется 312 лет со дня подписания императором Петром I указа о создании следственной канцелярии гвардии майора Семеновского полка М. И. Волконского. В преддверии памятной даты ПАИ пообщалось с руководителем Следственного управления СК РФ по Псковской области Петром Крупеней, который рассказал об основных направлениях деятельности регионального следственного управления. Подробнее читайте здесь.