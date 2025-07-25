На страже справедливости: Пётр Крупеня дал интервью об успехах псковских следователей

09:10, 25 июля 2025, ПАИ

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации – главный праздник следователей Следственного комитета России. В этом году исполняется 312 лет со дня подписания императором Петром I указа о создании следственной канцелярии гвардии майора Семеновского полка М. И. Волконского. В преддверии памятной даты мы пообщались с руководителем Следственного управления СК РФ по Псковской области Петром Николаевичем Крупеней, который рассказал нам об основных направлениях деятельности регионального следственного управления.

– Пётр Николаевич, расскажите нашим читателям, чем занимается Следственный комитет России и каковы особенности работы ведомства на территории Псковской области.

– Работа Следственного комитета России многогранна. Наша работа строится на преемственности глубоких исторических традиций российского следствия, основы которого были заложены Петром I. 25 июля 1713 года был издан именной указ императора о создании следственной канцелярии гвардии майора Семеновского полка М. И. Волконского.

Тогда впервые были заложены основы предварительного следствия, следователи того времени специализировались на расследовании наиболее опасных для общества преступлений, посягающих на интересы государства. Следственный комитет спустя века стал его правопреемником, возродив при поддержке руководства страны эту модель, при которой наиболее резонансными и общественно опасными преступлениями занимается следственный орган, занимающий отдельное положение в правоохранительной системе, наделенный особыми правами и полномочиями, к которому у общества имеется доверие и уважение.

25 июля – знаковая историческая дата, ныне отмеченная в календаре как День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Её символичность важна в том числе и для того, чтобы нынешнее поколение следователей знало и помнило тех, кто стоял у истоков нашей профессии, кто закладывал фундамент для современного института следствия.

Основной задачей следственного органа является расследование тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, посягающих на права и интересы граждан и государства. Это тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, преступления коррупционной направленности и должностные преступления, где часто фигурантами выступают сотрудники государственных и правоохранительных органов, преступления, совершённые как в отношении несовершеннолетних, так и самими несовершеннолетними.

Приоритетным направлением работы ведомства, обозначенным председателем Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкиным Александром Ивановичем, является защита нарушенных прав наиболее уязвимых групп общества. К таковым можно отнести факты длительной невыдачи жилья детям-сиротам и нарушения жилищных прав граждан, проживающих в аварийном жилье, несвоевременную выдачу гражданам положенных медикаментов. Также особое внимание уделяется острому в настоящий момент вопросу роста преступности среди мигрантов.

Все указанные направления работы стоят на особом контроле у председателя Следственного комитета Российской Федерации, и подобного рода происшествия требуют незамедлительного реагирования со стороны руководства и следователей региональных подразделений.

– Пётр Николаевич, каковы достижения в работе регионального следственного управления, возможно, есть чем похвастаться?

– Если говорить о работе управления в статистической плоскости, то можно смело сказать, что главным показателем работы каждого следователя и всего подразделения в целом является количество направленных в суд уголовных дел. За первое полугодие 2025 года региональным следственным управлением направлено в суд 108 уголовных дел в отношении 113 лиц, из них 15 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, 14 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 20 уголовных дел, по которым несовершеннолетние были признаны потерпевшими, и два дела, связанных с нерасселением граждан из аварийного жилья.

Казалось бы, цифры небольшие, но здесь необходимо учитывать и небольшое количество следователей, работающих на территории Псковской области, – всего 35, и тот факт, что все расследуемые органами СК России преступления являются наиболее сложными. К ним можно отнести и многоэпизодные дела, где одно лицо совершает несколько преступлений, и дела о коррупционных преступлениях, где зачастую фигуранты пытаются воспрепятствовать расследованию. Отдельного профессионализма и ответственности требуют дела, где фигурантами или потерпевшими являются несовершеннолетние лица. В Псковском следственном управлении даже есть уже следователи, которые специализируются в основном на работе с несовершеннолетними, как правило, это девушки. Им и с потерпевшими детьми проще найти общий язык, и с подозреваемыми они проводят должную профилактическую работу, стараясь индивидуально подойти к каждому случаю.

В общем, я с уверенностью могу говорить о том, что по каждому направленному в суд уголовному делу нашими следователями была проведена тщательная, кропотливая работа, направленная на восстановление прав, нарушенных в результате совершённых преступлений, и на привлечение виновных лиц к заслуженному наказанию.

Ещё одним немаловажным показателем нашей работы можно считать сумму возмещения причиненного преступлениями ущерба. Так, за 6 месяцев 2025 года по результатам расследования уголовных дел возмещён ущерб на сумму более 83 миллионов рублей, а в обеспечение судебных приговоров арестовано имущество на сумму более 58 миллионов рублей, это достаточно высокие показатели.

– Пётр Николаевич, а можете рассказать о наиболее сложных или резонансных уголовных делах, которые удалось закончить?

– К категории сложных дел можно отнести ряд коррупционных преступлений, для расследования которых недостаточно знания простых алгоритмов действия, как, например, по обычному раскрытому бытовому убийству, здесь нужно уметь думать и разносторонне мыслить.

В современном мире взяткополучатели и взяткодатели уже не передают друг другу из рук в руки деньги, они стараются сделать всё запутанно, привлекая третьих лиц, родственников, придумывают многоходовые схемы для обогащения.

Одним из наиболее резонансных дел данной категории было уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города Пскова Александра Грацкого. Здесь виден результат большой работы, проделанной нашими следователями совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Пскову. Следователям совместно с оперативными сотрудниками удалось установить и доказать, что директор коммерческой организации за своевременное и беспрепятственное подписание актов по муниципальным контрактам купила в лизинг автомобиль, который предоставила Грацкому для использования, после чего фиктивно перепродала транспортное средство близкому другу бывшего чиновника, однако использовал его всё равно сам Грацкий.

Кроме того, в ходе расследования этого уголовного дела следователю удалось выявить дополнительные эпизоды преступной деятельности бывшего заместителя главы города Пскова, когда последний получал уже от другого предпринимателя дорогостоящие подарки и денежные средства для приобретения предметов роскоши. По результатам рассмотрения дела в суде экс-чиновнику вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере более пяти миллионов рублей.

Кстати, следственным отделом по городу Пскову недавно вновь возбуждены уголовные дела в отношении Александра Грацкого и местного предпринимателя по факту дачи последним взятки за муниципальные контракты. Уголовные дела ещё в производстве, поэтому я не могу раскрывать всех подробностей, но уверяю, что расследование будет полным и данные дела обязательно дойдут до суда.

– Одним из самых громких и шокирующих преступлений в Псковской области за последнее время было убийство малолетней девочки в Порховском районе. Как проходило расследование? Как удалось найти преступника?

– Действительно, к одним из самых циничных и жестоких преступлений последних лет можно отнести убийство 11-летней девочки из деревни Полоное Порховского района. Здесь я хочу отметить, что всем преступлениям в отношении несовершеннолетних уделяется особое внимание. А в данном случае мы все понимали, что активная работа по делу не может приостановиться ни на день, пока все обстоятельства произошедшего не будут установлены и преступник не будет найден. Так и было, начиная с 1 января 2024 года и до задержания преступника 27 марта 2024 года работа по делу велась каждый день, включая выходные и праздники. В самой деревне на базе местной библиотеки был организован постоянно функционировавший штаб. В работе участвовали почти все следователи следственного управления, в том числе и из далеких районов, таких как Великолукский и Бежаницкий. Для обеспечения непрерывной работы следователи «вахтами» командировались в Порховский район, где под руководством сотрудников управления и криминалистов выполняли поставленные задачи. К работе по раскрытию данного преступления были привлечены многие ведомства, структуры и волонтёры.

Сложность в установлении обстоятельств произошедшего заключалась ещё и в том, что преступник попытался пустить следствие по ложному следу, выбросив куртку убитого ребёнка в реку, и это поначалу нас немного сбило с толку, наводя на версию, что ребёнок утонул. Нами, конечно, сразу проверялись все возможные версии произошедшего, в том числе и криминальные, но как только экспертами на куртке были обнаружены следы биологического происхождения, мы сразу поняли, что исчезновение ребёнка носит криминальный характер и что, скорее всего, девочка была изнасилована и убита. Мы не сразу смогли найти её тело, так как этому мешали в том числе и погодные условия, нетающий толстый снежный покров, но у нас уже был образец генетического материала преступника, необходимо было только его найти. Это заняло много времени, но главное, что работа успешно выполнена, виновный найден и понёс заслуженное наказание. По вступившему в силу решению суда он приговорен к 23 годам лишения свободы, наказание будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

– Пётр Николаевич, в последнее время в СМИ появляются публикации о задержании лиц, совершивших преступления десятилетия назад. Как это удаётся и неужели такие «старые» дела до сих пор расследуются?

– Здесь я могу сказать, что такие дела относятся к так называемой категории дел прошлых лет и их расследование является одним из важных направлений деятельности ведомства. Для нас важно, чтобы каждое лицо, совершившее преступление, понесло наказание даже спустя десятилетия.

На самом деле говорить о том, что все нераскрытые дела прошлых лет находятся в производстве, неверно с процессуальной точки зрения. По большинству из них следствие приостановлено, но это не значит, что они лежат на полках нетронутыми. По всем таким делам проводится планомерная работа с участием криминалистов и оперативных сотрудников МВД.

Одним из важных направлений такой работы является применение современных научных достижений, новых видов экспертиз, современных криминалистических учётов. К примеру, не так давно на постоянной основе начала проводиться ольфакторная судебная экспертиза, направленная на идентификацию запаховых следов. Её суть заключается в том, что человек в момент совершения преступления может оставить свой запаховый след на предметах на месте происшествия и впоследствии можно этот след сравнить с запахом человека и таким образом его идентифицировать. Если преступник не оставил других следов, а у следствия имеется подозреваемое лицо, то проведение такой экспертизы целесообразно для доказывания его вины.

Или, к примеру, в 90-е годы было совершено неочевидное преступление, на месте происшествия удалось обнаружить пригодные для идентификации следы пальцев рук предположительно преступника, но установить это лицо не удалось, так как он не был на тот момент дактилоскопирован и его данных в базах нет. Однако впоследствии человек мог оказаться в зоне внимания правоохранительных органов, быть осуждён или административно задержан, и в таком случае его дактилоскопируют и поставят на учёт. И вот сейчас повторная проверка имеющихся у нас в деле следов уже даст результат.

Именно таким образом нашими следователями были раскрыты уже два уголовных дела в этом году: это убийство пожилой женщины в городе Пскове 33 года назад и убийство мужчины в городе Великие Луки, совершённое 28 лет назад. Результаты повторной проверки следов пальцев рук позволили установить лиц, причастных к совершению преступлений, и, учитывая тяжесть совершённых преступлений, лица спустя много лет понесут заслуженные наказания, что в полной мере соответствует главной цели применения уголовного законодательства – восстановлению социальной справедливости.

Вообще, подытоживая свою речь, хочу сказать, что вся работа ведомства в глобальном смысле как раз и направлена на восстановление нарушенных прав граждан, общества и государства, возмещение причиненного преступлением ущерба и привлечение виновных к ответственности.

Источник - пресс-служба Следственного управления СК РФ по Псковской области