Михаил Ведерников поздравил псковских следователей с профессиональным праздником

11:08, 25 июля 2025, ПАИ

С Днём сотрудника органов следствия России поздравил жителей региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

Глава региона подчеркнул, что праздник объединяет всех сотрудников органов следствия – представителей Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности.

«Он является данью уважения тем, кто ежедневно несёт нелёгкий груз ответственности за расследование преступлений, отстаивание законности и справедливости, защиту прав и свобод граждан», – отметил губернатор.

Работа сотрудников органов следствия требует высокого профессионализма, выдержки, глубокого знания законодательства, принципиальности и вместе с тем внимания и чуткости к людям, отметил Михаил Ведерников. «Благодаря вашему самоотверженному труду раскрываются тяжкие и особо тяжкие преступления, восстанавливается справедливость, укрепляется доверие граждан к правосудию», – подчеркнул он.

Глава региона также поблагодарил работников органов следствия за честную и добросовестную службу, высокий профессионализм и верность лучшим традициям следственной работы. Также он выразил слова признательности ветеранам органов следствия, чей опыт и знания стали основой для подготовки и профессионального роста молодых сотрудников.

«Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия в семье и неизменных успехов в служебной деятельности на благо Псковской области и России», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия РФ – главный праздник следователей Следственного комитета России. В этом году исполняется 312 лет со дня подписания императором Петром I указа о создании следственной канцелярии гвардии майора Семеновского полка М. И. Волконского. В преддверии памятной даты ПАИ пообщалось с руководителем Следственного управления СК РФ по Псковской области Петром Крупеней, который рассказал об основных направлениях деятельности регионального следственного управления. Подробнее читайте здесь.