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Общество

Новый автосалон планируют открыть на Запсковье в Пскове

Автосалон одного известного китайского бренда планируется открыть на улице Труда возле семейного «Магнита» в Пскове. Об этом стало известно ПАИ из собственных источников.

Фото: ПАИ

Ещё недавно на площадке будущего автосалона были разные офисы и небольшие магазины (на фото).

В октябре прошлого года здание площадью 1 723,4 квадратных метра приобрёл новый собственник – ООО «Аванград Про». Одним из учредителей ООО является Александр Рем – псковский бизнесмен, учредитель и генеральный директор ООО «Автотим Псков».

Ранее также сообщалось о ходе строительства гостиницы «Космос» в Пскове. Кроме того, ПАИ информировало о том, что почти готов к открытию «Псков Бутик-Отель».

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