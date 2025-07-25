26 млн рублей направят на ремонт дорог в Невеле
В текущем году в Невеле будут отремонтированы участки дорог на сумму более 26 миллионов рублей, сообщил глава Невельского округа Олег Майоров в своём телеграм-канале.
Дороги отремонтируют на участке улицы Интернациональной (от улицы Ленина до дома № 7). «Сегодня на одном из участков на улице Интернациональной завершаются работы. Отремонтировано 135 метров дороги на сумму 1,6 миллиона рублей», – отметил Олег Майоров.
Дорожное покрытие также обновят на участках улицы Ломоносова (от дома № 12 до дома № 14), улицы Войкова (от ж/д переезда до съезда на улице Ставского), улицы Урицкого (от дома № 37 до дома № 88), улицы Горького (от дома № 117 к дому № 92), улицы Герцена (от улицы Комсомольской до улицы Ленина).
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт дороги Идрица – Лопатово продолжается на участке в деревне Сутоки Себежского района. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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