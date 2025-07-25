Туман прогнозируют в Псковской области ночью и утром 26 июля

21:46, 25 июля 2025, ПАИ

Туман прогнозируют в Псковской области ночью и утром 26 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«Во второй половине ночи и утром 26 июля по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.

Ранее туман был в Псковской области сегодня утром, 25 июля.

Напомним, что при передвижении в тумане на автомобиле водителям следует избегать лишних перестроений, обгонов и опережений. Целесообразно увеличить дистанцию между машинами.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 112 или 101.