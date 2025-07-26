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Общество

В Финском парке и парке Строителей сосредоточены все самые яркие активности города – Борис Елкин

В Финском парке и парке Строителей сосредоточены все самые яркие активности города, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Стартовал масштабный праздник в честь Дня города Пскова. Здесь мы подготовили для вас интерактивные зоны, которые будут интересны к посещению всей семье! Народные гуляния, концертная программа на двух сценах, бесплатные мастер-классы по различным видам рукоделия, колоритные фотозоны – все это ждет вас!» – подчеркнул Борис Елкин.

Отметим, что в парке уже состоялся семейный парад детских колясок. Прямо сейчас проходит XI Международный фестиваль «Соловьиная ночь» и другие мероприятия. Подробнее по ссылке.

Борис Елкин также напомнил, что 27 июля в Финском парке состоится молодежный вечер танцев «Чай, кофе, потанцуем», состоящий из трех отделений, в которых можно будет принять участие.

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