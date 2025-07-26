Псковичи продолжают праздновать День города

10:00, 26 июля 2025, ПАИ

Рассказываем, что ждёт псковичей в рамках празднования Дня города сегодня, 26 июля. Псковское агентство информации подготовило для жителей и гостей города подборку основных праздничных мероприятий в виде карточек.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Ранее сообщалось, что празднование проходит с 20 по 27 июля. Основные мероприятия запланированы на сегодня.

Напомним, что в этом году Псков отмечает 1122-ю годовщину с момента первого упоминания в летописи и 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.