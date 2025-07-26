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Общество

Псковичи продолжают праздновать День города

Рассказываем, что ждёт псковичей в рамках празднования Дня города сегодня, 26 июля. Псковское агентство информации подготовило для жителей и гостей города подборку основных праздничных мероприятий в виде карточек.

  • Как будем отмечать День города Пскова сегодня
    Фото: ПАИ
  • Как будем отмечать День города Пскова сегодня
    Фото: ПАИ
  • Как будем отмечать День города Пскова сегодня
    Фото: ПАИ
  • Как будем отмечать День города Пскова сегодня
    Фото: ПАИ
  • Как будем отмечать День города Пскова сегодня
    Фото: ПАИ
  • Как будем отмечать День города Пскова сегодня
    Фото: ПАИ
  • Как будем отмечать День города Пскова сегодня
    Фото: ПАИ
  • Как будем отмечать День города Пскова сегодня
    Фото: ПАИ

Ранее сообщалось, что празднование проходит с 20 по 27 июля. Основные мероприятия запланированы на сегодня.

Напомним, что в этом году Псков отмечает 1122-ю годовщину с момента первого упоминания в летописи и 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

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