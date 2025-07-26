Благоустройство парка «Заречный» продолжается в Новосокольническом округе

19:17, 26 июля 2025, ПАИ

Работы по благоустройству парка «Заречный» продолжаются в Новосокольническом округе. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава муниципалитета Виталий Соловьёв.



Фото: Telegram-канал Виталия Соловьёва



Фото: Telegram-канал Виталия Соловьёва



Фото: Telegram-канал Виталия Соловьёва



Фото: Telegram-канал Виталия Соловьёва



Фото: Telegram-канал Виталия Соловьёва



Фото: Telegram-канал Виталия Соловьёва



Фото: Telegram-канал Виталия Соловьёва



Фото: Telegram-канал Виталия Соловьёва



Фото: Telegram-канал Виталия Соловьёва

















«Совсем скоро новосокольничане получат прекрасное место для отдыха и досуга! В обновлённом парке каждый найдёт занятие по душе: дети смогут играть на современных площадках, спортсмены – заниматься спортом, а все желающие – просто наслаждаться видами на реку, сидя на удобных лавочках и качелях», – отметил он.

Виталий Соловьёв также подчеркнул, что осознаёт, что работы создают определённые неудобства для жителей заречной части города, пациентов больницы и прихожан и попросил с пониманием отнестись к временным трудностям. Завершение благоустройства запланировано на осень этого года. Подрядчик соблюдает график работ.

Отметим, что в 2024 году проект по благоустройству парка «Заречный» в Новосокольниках стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек включительно.