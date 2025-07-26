Поиски пропавшей в Великолукском округе пенсионерки временно приостановили из-за недостатка волонтёров

21:30, 26 июля 2025, ПАИ

Поиски пропавшей в Великолукском округе 65-летней Людмилы Клементьевой временно приостановили из-за недостатка волонтёров. Об этом сообщается в группе окружного поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Людмила Клементьева из деревни Гороховый Бор ушла в лес 9 июля и не вернулась. Отряду о её пропаже сообщили 11 июля и волонтёры выдвинулись на поиски. «Искали с воздуха и пешими группами. С воздуха обнаружить человека в густом лесу практически невозможно. А учитывая количество завалов, так вообще нереально. Живой на тепловизоре мы её не видели сразу. В эти же дни прекрасно были видны другие люди, которые собирали ягоду в той местности», – рассказали в сообществе.

Пешие поисковики вышли на след пропавшей и пришли к мосткам, с которых она звонила в 112. После след завёл в огромные завалы в болоте и оборвался. По словам специалистов, чтобы досконально перебрать небольшой кусок примерно 700 на 400 метров, нужно больше людей, а на поиски приезжает только 2-3 человека. По этой причине ежедневные попытки найти женщину зашли в тупик.

«Возможно, мы ещё вернёмся к поискам Людмилы, но сейчас практически ежедневно выезжаем на поиски людей в лес, которые достоверны живы и им здесь и сейчас нужна помощь», – заметили волонтёры и добавили, что для продолжения поисков необходимо порядка 25 человек.