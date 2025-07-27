Часть авиарейсов отменили в Пскове

10:58, 27 июля 2025, ПАИ

Несколько авиарейсов отменили в Пскове, следует из данных онлайн-табло псковского аэропорта.

Вылет самолётов Псков – Москва – Псков отменён. Из Москвы самолёт должен был вылететь в 8:00 и приземлиться в псковском аэропорту в 9:25. Однако рейс вначале перенесли на 10:30, а затем отменили. Также отменён вылет самолёта из Пскова в Москву, который должен был выполняться в 10:25.

Кроме того, самолёт из Минеральных Вод на данный момент задерживается.

Как сообщили в Росавиации, в Пскове введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов.