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Общество

Часть авиарейсов отменили в Пскове

Несколько авиарейсов отменили в Пскове, следует из данных онлайн-табло псковского аэропорта.

Фото: ПАИ

Вылет самолётов Псков – Москва – Псков отменён. Из Москвы самолёт должен был вылететь в 8:00 и приземлиться в псковском аэропорту в 9:25. Однако рейс вначале перенесли на 10:30, а затем отменили. Также отменён вылет самолёта из Пскова в Москву, который должен был выполняться в 10:25.

Кроме того, самолёт из Минеральных Вод на данный момент задерживается.

Как сообщили в Росавиации, в Пскове введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов.

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