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Борис Елкин: Военно-Морской Флот – это история великих побед

С Днём Военно-Морского Флота поздравил псковичей глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Военно-Морской Флот – это не только мощь и боевая готовность, но и история великих побед, отважных адмиралов и героических экипажей. С времён Петра I до наших дней русские моряки неустанно доказывают: где реет Андреевский флаг, там сила, честь и отвага!» – сказал он.

Глава города пожелал морякам крепкого здоровья, боевого духа и благополучия семьям. «Пусть попутный ветер наполняет ваши паруса!» – заключил Борис Елкин.

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