Борис Елкин: Военно-Морской Флот – это история великих побед

13:56, 27 июля 2025, ПАИ

С Днём Военно-Морского Флота поздравил псковичей глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Военно-Морской Флот – это не только мощь и боевая готовность, но и история великих побед, отважных адмиралов и героических экипажей. С времён Петра I до наших дней русские моряки неустанно доказывают: где реет Андреевский флаг, там сила, честь и отвага!» – сказал он.

Глава города пожелал морякам крепкого здоровья, боевого духа и благополучия семьям. «Пусть попутный ветер наполняет ваши паруса!» – заключил Борис Елкин.