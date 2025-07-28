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Общество

Грозы обрушатся сегодня на Псковскую область

Грозы ожидаются на территории Псковской области сегодня, 28 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

По сообщению синоптиков, с периода 13:00–16:00 местами по региону, начиная с южных районов, ожидаются грозы.

Напомним, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 112 или 101.

Напомним, сегодня также прогнозируют дожди и до 30 градусов жары.

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