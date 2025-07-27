Туман, дожди и до 30 градусов жары прогнозируют в Псковской области 28 июля

14:22, 27 июля 2025, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 28 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью синоптики существенных осадков не прогнозируют, но местами ожидается туман. Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы.

Будет дуть ветер юго-восточных, южных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду, при грозе местами порывистый.

Температура воздуха по области ночью составит от +14 до +19 градусов, днём прогнозируется от +25 до +30 градусов. Атмосферное давление будет низким.