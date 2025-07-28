Подача заявлений на ДЭГ стартовала в Псковской области

10:33, 28 июля 2025, ПАИ

Приём заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Псковской области начался в понедельник, 28 июля. Заявление можно подать по 8 сентября через портал «Госуслуги». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

«Это дополнительный и очень удобный способ голосования для наших избирателей. Если в дни выборов вы будете находиться за пределами Псковской области, то вы всё равно сможете проголосовать из любой точки нашей страны», – подчеркнули в пресс-службе облизбиркома.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года будет 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Голосование в Псковской области пройдёт в трёхдневном формате – с 12 по 14 сентября 2025 года.