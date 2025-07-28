Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Подача заявлений на ДЭГ стартовала в Псковской области

Приём заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Псковской области начался в понедельник, 28 июля. Заявление можно подать по 8 сентября через портал «Госуслуги». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Фото: ПАИ

«Это дополнительный и очень удобный способ голосования для наших избирателей. Если в дни выборов вы будете находиться за пределами Псковской области, то вы всё равно сможете проголосовать из любой точки нашей страны», – подчеркнули в пресс-службе облизбиркома.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года будет 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Голосование в Псковской области пройдёт в трёхдневном формате – с 12 по 14 сентября 2025 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июля 2025

В МИД России назвали выдворение Латвией 98-летнего ветерана проявлением неофашизма
28 июля 2025

Подача заявлений на ДЭГ стартовала в Псковской области
24 июля 2025

Леонид Слуцкий открыл в Пскове федеральный проект
24 июля 2025

Леонид Слуцкий – о сотрудничестве с Псковской областью: Задачи у нас абсолютно совпадают
24 июля 2025

Михаил Ведерников и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обсудили вопросы взаимодействия
23 июля 2025

Леонид Слуцкий посетил фестиваль «Сила корней и крылья перемен» в Пскове
21 июля 2025

Псковский облизбирком открыл горячую линию по вопросам выборов
17 июля 2025

Количество избирателей посчитали в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...