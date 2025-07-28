Организаторы рассказали, как готовили материалы к проекту «Воспоминания о важном»

14:24, 28 июля 2025, ПАИ

Как проходит реализация проекта «Воспоминания о важном», рассказали председатель общественной организации «Несовершеннолетние узники концентрационных лагерей» Раиса Кузина и корреспондент группы радиовещания ГТРК «Псков» Елена Яковлева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 июля.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов









«Суть проекта «Воспоминания о важном» заключается в сохранении памяти о бывших малолетних узниках фашистских концлагерей, а также в патриотическом воспитании молодёжи. Мы подготовили материалы на основе воспоминаний людей, родившихся с 1936 по 1939 год и которые могли бы рассказать о своём военном детстве. На основе них было создано пособие для педагогов, проводящих уроки истории», – отметила Раиса Кузина.

По словам председателя общественной организации, цели проекта были достигнуты. Это удалось сделать благодаря поддержке министерства молодёжной политики и министерства социальной защиты региона. Отдельную благодарность Раиса Кузина озвучила заместителю председателя министерства социальной защиты Псковской области Татьяне Николаевой. Вместе с этим помощь проекту оказали волонтёры.

«Были организованы поездки в школы, школы-интернаты и экскурсии в Порхов с посещением музея. Там удалось провести порядка 40 встреч со школьниками. При этом работа идёт как с молодёжью, так и со старшим поколением», – подчеркнула Раиса Кузина.

Корреспондент группы радиовещания ГТРК «Псков» Елена Яковлева в свою очередь рассказала, что в течение нескольких месяцев проводились интервью с малолетними узниками фашистских концлагерей и детьми войны. «Это были непростые встречи, приходилось всё пропускать через себя. Я считаю, что очень важная миссия проекта – сохранить все эти воспоминания честных и открытых людей, которые болеют за нашу страну, нашу молодёжь. Они также много говорили об участниках СВО, о помощи им. Для меня честь стать частью этого проекта. Каждая история рассказывает не просто факты, а переносит в те годы», – сказала она.

Елена Яковлева рассказала, что больше всего её поразила история женщины из Острова, которая в те годы была маленькой девочкой. Они попали с матерью в разные лагеря, и связь утратилась, но женщина не оставила попыток найти дочь и ей удалось обнаружить её в спецприёмнике, где содержались ещё 25 детей из Острова. Их всех мать девочки увезла с собой на поезде, тем самым спасая их жизни.

Отметим, что на сегодняшний день на территории Псковской области проживает 2 236 бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Организация «Несовершеннолетние узники концентрационных лагерей» ведёт активную работу со школьниками, которые посещают музей, открытый в Пскове и посвящённый узникам, живущим в городе. В год его посещает около 500 человек.