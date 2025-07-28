Методические рекомендации к урокам разработали для учителей в рамках проекта «Воспоминания о важном»

14:36, 28 июля 2025, ПАИ

Сценарии и методические рекомендации разработали для учителей Псковской области в рамках реализации проекта «Воспоминания о важном». Он посвящён сохранению воспоминаний бывших малолетних узников фашистских концлагерей, рассказала заведующая центром гражданского образования и культурологии ПОИПКРО Ольга Вишнева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 июля.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов









«Вместе с моим коллегой мы разработали комплект материалов для обучающихся с 1-го по 11-й класс. Мы ставили перед собой задачу, чтобы материалы были актуальными и востребованными, а так как 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, главной смысловой линией идут такие ценности, как преемственность поколений и историческая память», – отметила Ольга Вишнева.

По её словам, в сегодняшнем мире для молодёжи важно сохранять историческую память. При этом, рассказывая о событиях тех лет, преподавателям важно обратить внимание на историческую терминологию и в том числе объяснить природу возникновения нацизма и фашизма. «В своих разработках мы обращаем внимание на то, почему с оккупированных территорий угонялись люди, каковы были масштабы трагедии в конкретных цифрах и сколько всего детей пострадало», – подчеркнула гостья медиацентра.

Ольга Вишнева также заметила, что для школьников важно пропустить всё через эмоциональный опыт, поэтому в разработках используется методика создания ассоциативной таблицы. Обучающиеся приводят свои ассоциации к тем годам – цвета, запахи, вкусы.

«Наши методические материалы включают сценарии занятий для разных возрастных групп, рекомендации к ним, необходимые аудио- и видеоматериалы, исторические документы и всё то, что может усилить восприятие. Данные рекомендации могут быть использованы педагогами, которые проводят внеурочные занятия «Разговоры о важном» либо уроки истории», – заключила заведующая центром гражданского образования и культурологии ПОИПКРО.

Отметим, что на сегодняшний день на территории Псковской области проживает 2 236 бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Организация «Несовершеннолетние узники концентрационных лагерей» ведёт активную работу со школьниками, которые посещают музей, открытый в Пскове и посвящённый узникам, живущим в городе. В год его посещает около 500 человек.