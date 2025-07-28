Сенаторы предложили три законопроекта для поддержки участников СВО и их семей
Три законопроекта, направленных на дополнительную поддержку участников СВО и членов их семей, внесли в Госдуму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совфеда.
В первую очередь планируется дополнить закон «О статусе военнослужащих». Нововведение позволит бойцам добираться до места прохождения военно-врачебной (военно-лётной) комиссии и обратно на безвозмездной основе.
По другому законопроекту члены семей погибших участников СВО смогут получить образование в пределах квоты без проведения вступительных экзаменов.
По третьему – дети участников СВО, достигшие 18 лет, получат право на компенсации и льготы в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж, техникум и вуз до 1 сентября.
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