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Политика

Сенаторы предложили три законопроекта для поддержки участников СВО и их семей

Три законопроекта, направленных на дополнительную поддержку участников СВО и членов их семей, внесли в Госдуму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

В первую очередь планируется дополнить закон «О статусе военнослужащих». Нововведение позволит бойцам добираться до места прохождения военно-врачебной (военно-лётной) комиссии и обратно на безвозмездной основе.

По другому законопроекту члены семей погибших участников СВО смогут получить образование в пределах квоты без проведения вступительных экзаменов.

По третьему – дети участников СВО, достигшие 18 лет, получат право на компенсации и льготы в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж, техникум и вуз до 1 сентября.

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