Роль центров «Работа России» в трудоустройстве участников СВО отметил Михаил Ведерников

21:23, 28 июля 2025, ПАИ

При содействии кадровых центров «Работа России» ветераны СВО получают возможность освоить новую профессию и найти подходящую работу. Такой путь прошёл ветеран СВО Виктор Горбунов. О помощи участникам СВО в трудоустройстве, реализуемой в Псковской области, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Томич [Виктор Горбунов, ранее житель Томска. – Прим. ред. ПАИ] отправился добровольцем в зону СВО, а после ранения и реабилитации решил начать новую жизнь в Пскове: понравился наш город. Благодаря центру занятости он нашёл подходящую вакансию, освоил рабочую специальность и теперь трудится в цехе по производству автомобильных комплектующих», – рассказал губернатор, отметив, что мужчина стал героем сюжета на канале НТВ.

Отметим, подобную поддержку ветеранов предусматривает президентский нацпроект «Кадры». По данным фонда «Защитники Отечества», во всей стране ею уже воспользовалось около 48 тысяч участников спецоперации и членов их семей.

«Прекрасной возможностью продолжить служение Родине является и наша кадровая программа «Герои земли Псковской». Позади тесты, собеседования и вступительные испытания. Старт обучения уже 8 сентября», – добавил глава региона.