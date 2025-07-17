Бывший участник СВО рассказал о новой гражданской жизни в Пскове

23:00, 16 июля 2025, ПАИ

Выполняя служебный долг, Виктор Горбунов получил ранение, несовместимое с военной карьерой. Новую гражданскую жизнь он начал на Псковской земле. Историю Виктора Горбунова рассказал телеканал «Первый Псковский».

Рабочий день Виктора Горбунова начинается с задания от мастера смены. Он трудится на заводе по графику – контролирует процесс создания деталей и в случае необходимости дорабатывает их вручную. До этого большую часть жизни мужчина посвятил госслужбе в Томске, а в августе 2023-го принял решение отправиться на специальную военную операцию.

«Увидев неоднократно по телевизору ужасы и зверства укрофашистов на территории Донбасса, принял для себя решение, что я должен участвовать в специальной военной операции», – сказал Виктор Горбунов.

Мужчина подписал контракт, прошёл несколько месяцев военной подготовки и боевого слаживания, а после – командировка в составе псковского 104-го полка на Запорожском направлении. Во время выполнения очередного задания мужчина попал под миномётный обстрел и получил ранение, несовместимое с военной службой.

«Мир в голове перевернулся. Я ушёл с работы, она как бы сохранялась, рабочее место. Но я уже не смог работать на той работе. И я решил – всё-таки мне понравился город Псков – окончательно перебраться сюда», – сказал Виктор Горбунов.

Найти место трудоустройства помог псковский центр занятости. «Такая работа у нас организована тесно с фондом «Защитники Отечества». Люди, которые обращаются в фонд, – там представлена также наша кадровая служба. Мы консультируем, мы преактивно информируем обо всех мерах поддержки службы занятости. Эти люди, которые ещё даже не задумались о том, чтобы встать на учёт по безработице или начать поиск работы, – они уже узнают о нас, они уже узнают о том, что мы можем предложить, и они уже узнают о вакансиях», – подчеркнула министр труда и занятости Псковской области Алёна Трунова.

Помимо этого, в рамках нацпроекта «Кадры» в центре можно пройти и профессиональное переобучение. За последние два года вернуться на прежнее место, открыть собственное ИП или найти новую работу смогли порядка 70 % ветеранов боевых действий.