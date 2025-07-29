Директор Института археологии РАН назвал Ингy Лабутину стойким защитником истории России

11:51, 29 июля 2025, ПАИ

Директор Института археологии Российской академии наук Николай Макаров направил прощальное письмо в связи со смертью псковского археолога Инги Лабутиной, в котором охарактеризовал её как «стойкого защитника истории России», сообщает корреспондент ПАИ.

Церемония прощания с Ингой Лабутиной проходит сегодня, 29 июля, в Покровской башне Пскова. Инга Лабутина скончалась 25 июля на 92-м году жизни.

В обращении, которое на церемонии зачитал заведующий отделом научной информации и подготовки публикаций, кандидат исторических наук Николай Лопатин, Макаров подчеркнул, что Инге Лабутиной было суждено сыграть особую роль в изучении Пскова. «Она широко понимала миссию учёного и отдавала все силы делу защиты культурного наследия», – отмечается в письме.

Директор института напомнил, что Инга Лабутина создала фундаментальный труд о топографии Пскова и внесла значительный вклад в подготовку археологических кадров. «Практически все известные учёные – её ученики», – сказал он.

От себя Лопатин добавил, что вся его сознательная жизнь была связана с археологией, и в этой сфере он нашёл друзей, также являвшихся учениками Инги Лабутиной. Он назвал её учителем жизни, привившим дух товарищества в профессиональном сообществе.