Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Профессор МГУ: Уход Инги Лабутиной - это утрата для всей общественной археологии

Профессор кафедры археологии исторического факультета МГУ, заместитель начальника Новгородской археологической экспедиции Елена Рыбина выразила свои соболезнования в связи со смертью псковского археолога Инги Лабутиной во время церемонии прощания сегодня, 29 июля, передает корреспондент ПАИ.

«Уход Инги Константиновны - это огромная утрата не только для псковской археологии. Это утрата и для Новгородской, и для всей общественной археологии. В Новгороде она училась анализировать научные находки, и её первая работа была посвящена этому. Она являлась ветераном новгородских раскопок и её очень волновала проблема сохранения культурного слоя. Низкий поклон», - зачитала её слова кандидат исторических наук, доцент Ирина Колосова.

Напомним, что известный псковский археолог Инга Лабутина скончалась 25 июля на 92-м году жизни.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июля 2025

Женскую консультацию ремонтируют в поликлинике Великолукской больницы
29 июля 2025

Великолучан приглашают на службу в полицию
29 июля 2025

Директор Института археологии РАН назвал Ингy Лабутину стойким защитником истории России
29 июля 2025

Всё о туризме: Марина Егорова станет гостьей программы «Оглавление»
29 июля 2025

Новые знаки туристской навигации установили в Опочецком округе
29 июля 2025

До +32 градусов прогнозируют в Псковской области 30 июля
29 июля 2025

Прощание с псковским археологом Ингой Лабутиной проходит в Пскове
29 июля 2025

В Правительстве России обсуждают новую идею изменения механизма семейной ипотеки

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...