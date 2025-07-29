Профессор МГУ: Уход Инги Лабутиной - это утрата для всей общественной археологии

12:00, 29 июля 2025, ПАИ

Профессор кафедры археологии исторического факультета МГУ, заместитель начальника Новгородской археологической экспедиции Елена Рыбина выразила свои соболезнования в связи со смертью псковского археолога Инги Лабутиной во время церемонии прощания сегодня, 29 июля, передает корреспондент ПАИ.

«Уход Инги Константиновны - это огромная утрата не только для псковской археологии. Это утрата и для Новгородской, и для всей общественной археологии. В Новгороде она училась анализировать научные находки, и её первая работа была посвящена этому. Она являлась ветераном новгородских раскопок и её очень волновала проблема сохранения культурного слоя. Низкий поклон», - зачитала её слова кандидат исторических наук, доцент Ирина Колосова.

Напомним, что известный псковский археолог Инга Лабутина скончалась 25 июля на 92-м году жизни.