Дмитрий Яковлев обсудил с коллегами стратегию развития молодёжной политики Союзного государства

19:20, 29 июля 2025, ПАИ

Врио министра молодёжной политики Дмитрий Яковлев стал участником прошедшей в Смоленске стратегической сессии по разработке стратегии развития молодёжной политики Союзного государства до 2030 года, сообщили ПАИ в региональном министерстве молодёжной политики.

Участники мероприятия обсудили состояние молодёжной политики в Белоруссии и России, приоритеты патриотического воспитания, трудоустройства, инноваций, поддержки семей, гармонизацию законодательства, международную деятельность, противодействие радикализации и защиту традиционных ценностей.

В ходе стратегической сессии специалисты сформировали план проектов, определив ресурсы, сроки и механизмы реализации стратегии. В разработке участвовали депутаты парламента, представители Постоянного Комитета Союзного государства, Администрации Президента РФ, федеральных и республиканских органов власти, общественники и эксперты.

Ранее сообщалось, что в Псковской области планируют выделить самостоятельный орган по вопросам молодёжной политики в администрации Великих Лук с 1 января 2026 год.