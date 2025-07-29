Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дмитрий Яковлев обсудил с коллегами стратегию развития молодёжной политики Союзного государства

Врио министра молодёжной политики Дмитрий Яковлев стал участником прошедшей в Смоленске стратегической сессии по разработке стратегии развития молодёжной политики Союзного государства до 2030 года, сообщили ПАИ в региональном министерстве молодёжной политики.

Участники мероприятия обсудили состояние молодёжной политики в Белоруссии и России, приоритеты патриотического воспитания, трудоустройства, инноваций, поддержки семей, гармонизацию законодательства, международную деятельность, противодействие радикализации и защиту традиционных ценностей.

В ходе стратегической сессии специалисты сформировали план проектов, определив ресурсы, сроки и механизмы реализации стратегии. В разработке участвовали депутаты парламента, представители Постоянного Комитета Союзного государства, Администрации Президента РФ, федеральных и республиканских органов власти, общественники и эксперты.

Ранее сообщалось, что в Псковской области планируют выделить самостоятельный орган по вопросам молодёжной политики в администрации Великих Лук с 1 января 2026 год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июля 2025

В Пскове прошёл регэтап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии»
29 июля 2025

Новое структурное подразделение появилось в Псковской инфекционной больнице
29 июля 2025

Искусство спасения искусства: в Псковском музее-заповеднике прошли учения МЧС России
29 июля 2025

174 депутатских мандата заместят в Псковской области в ЕДГ-2025
29 июля 2025

Росписи церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах укрепляют реставраторы
29 июля 2025

Движение на улице Германа в Пскове перекроют вечером 30 июля
29 июля 2025

В России за полгода продали 315 тысяч машин старше 20 лет
29 июля 2025

Плавучий остров под Невелем мог вызвать ЧС, рассказали спасатели

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...