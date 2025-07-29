Дмитрий Яковлев обсудил с коллегами стратегию развития молодёжной политики Союзного государства
Врио министра молодёжной политики Дмитрий Яковлев стал участником прошедшей в Смоленске стратегической сессии по разработке стратегии развития молодёжной политики Союзного государства до 2030 года, сообщили ПАИ в региональном министерстве молодёжной политики.
Участники мероприятия обсудили состояние молодёжной политики в Белоруссии и России, приоритеты патриотического воспитания, трудоустройства, инноваций, поддержки семей, гармонизацию законодательства, международную деятельность, противодействие радикализации и защиту традиционных ценностей.
В ходе стратегической сессии специалисты сформировали план проектов, определив ресурсы, сроки и механизмы реализации стратегии. В разработке участвовали депутаты парламента, представители Постоянного Комитета Союзного государства, Администрации Президента РФ, федеральных и республиканских органов власти, общественники и эксперты.
Ранее сообщалось, что в Псковской области планируют выделить самостоятельный орган по вопросам молодёжной политики в администрации Великих Лук с 1 января 2026 год.