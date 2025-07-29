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Общество

В Пскове и Великих Луках появятся самостоятельные органы по вопросам молодёжной политики

В Псковской области планируют выделить самостоятельный орган по вопросам молодёжной политики в администрации Великих Лук с 1 января 2026 года, сообщил врио министра молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

Дмитрий Яковлев. Фото: ПАИ

«Сейчас отдел молодёжной политики входит в структуру городского управления по образованию и насчитывает четыре штатные единицы. Мы договорились с главой администрации Великих Лук Андреем Геннадьевичем Беляевым, что в этом году подготовим все необходимые документы, чтобы вывести подразделение в отдельное управление или комитет», – сказал Яковлев.

По его словам, новое ведомство в дальнейшем разместится в здании Центра молодёжи, который появится в городе на базе бывшего кинотеатра «Родина».

Дмитрий Яковлев добавил, что аналогичное подразделение будет в 2025 году сформировано и в Пскове. По его словам, появление отдельных структурных подразделений муниципальной власти по молодёжной политике в Пскове и Великих Луках систематизирует работу и повысит эффективность государственной молодёжной региональной политики.

Ранее о предлагаемых изменениях Дмитрий Яковлев доложил губернатору Михаилу Ведерникову.

Напомним, что в Великих Луках на базе здания кинотеатра «Родина» создадут Молодёжный центр.

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