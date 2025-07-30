Врач объяснил, сколько раз в неделю следует заниматься физической активностью

07:33, 30 июля 2025, ПАИ

Чтобы поддерживать здоровье, нужно заниматься спортом по полтора часа три-четыре раза в неделю, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

Он сказал, что адекватный уровень физической активности ежедневно подразумевает занятия физкультурой в формате полуторачасовых тренировок каждые двое-трое суток, что составляет три-четыре занятия в неделю. По его словам, это именно то, что нужно.

Антон Вахляев считает, что подсчёт активности с помощью шагомера на телефоне является лишь имитацией физической активности.

Врач отметил, что, по его мнению, это, наоборот, отталкивает от адекватной физкультуры и не приносит того полезного эффекта, о котором говорят кардиологи. Он добавил, что такая практика создает иллюзию, будто человек подвигался и сделал что-то полезное для себя.