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Спорт

Великолукский боксёр Коршаков помог сборной России выиграть в общем зачёте первенства мира

Сборная России стала победителем медального зачёта на первенстве мира среди спортсменов до 19 лет, которое прошло в черногорской Будве. Об этом пишет РИА Новости.

Фото с личной страницы тренера спортсмена Юрия Фёдорова в соцсети «ВКонтакте»

В активе российской команды пять золотых и пять серебряных наград. Чемпионами мира стали Анастасия Голунова, Екатерина Фролова, Дарья Антипова, Прохор Старцев, а также великолучанин Кирилл Коршаков в весовой категории до 85 килограммов.

Напомним, что в финале Коршаков единогласным решением судей одолел действующего чемпиона Азии среди молодёжи Сардорбека Бахромхужаева. Сборная России выступала на турнире с национальным флагом и гимном.

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