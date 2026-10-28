Великолукский боксёр Коршаков помог сборной России выиграть в общем зачёте первенства мира
Сборная России стала победителем медального зачёта на первенстве мира среди спортсменов до 19 лет, которое прошло в черногорской Будве. Об этом пишет РИА Новости.
В активе российской команды пять золотых и пять серебряных наград. Чемпионами мира стали Анастасия Голунова, Екатерина Фролова, Дарья Антипова, Прохор Старцев, а также великолучанин Кирилл Коршаков в весовой категории до 85 килограммов.
Напомним, что в финале Коршаков единогласным решением судей одолел действующего чемпиона Азии среди молодёжи Сардорбека Бахромхужаева. Сборная России выступала на турнире с национальным флагом и гимном.
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Великолукский боксёр Коршаков помог сборной России выиграть в общем зачёте первенства мира