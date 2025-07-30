Михаил Васильев отметил расширение инфраструктуры в сфере молодёжной политики

10:25, 30 июля 2025, ПАИ

Привлечение средств на реализацию социальных и молодёжных проектов в Псковской области позитивно отражается на качестве жизни тех целевых аудиторий, на которые эти проекты направлены. Об этом заявил председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.

Михаил Васильев подчеркнул, что такая поддержка даёт мотивацию тем, кто задумывается о подаче грантовых заявок на реализацию своих социально-значимых инициатив.

Отдельно он отметил расширение инфраструктуры в сфере молодёжной политики и её динамику в сторону муниципальных образований. По его словам, это всегда было и будет актуальным направлением в силу ограниченности ресурсных возможностей в районных центрах региона.

«При этом нужно всегда помнить и планировать системные проекты в сфере молодёжной политики и мер поддержки сектора НКО. Так как наличие самой инфраструктуры, несмотря на важность, не всегда решает проблемные вопросы сектора, и в этом смысле государственная программа – это тоже хороший задел на будущее!» – заключил собеседник ПАИ.

Напомним, что Псковская область на реализацию социальных проектов за полгода привлекла более 115 миллионов рублей федеральных грантовых средств.