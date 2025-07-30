Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Васильев отметил расширение инфраструктуры в сфере молодёжной политики

Привлечение средств на реализацию социальных и молодёжных проектов в Псковской области позитивно отражается на качестве жизни тех целевых аудиторий, на которые эти проекты направлены. Об этом заявил председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.

Михаил Васильев. Фото: ПАИ

Михаил Васильев подчеркнул, что такая поддержка даёт мотивацию тем, кто задумывается о подаче грантовых заявок на реализацию своих социально-значимых инициатив.

Отдельно он отметил расширение инфраструктуры в сфере молодёжной политики и её динамику в сторону муниципальных образований. По его словам, это всегда было и будет актуальным направлением в силу ограниченности ресурсных возможностей в районных центрах региона.

«При этом нужно всегда помнить и планировать системные проекты в сфере молодёжной политики и мер поддержки сектора НКО. Так как наличие самой инфраструктуры, несмотря на важность, не всегда решает проблемные вопросы сектора, и в этом смысле государственная программа – это тоже хороший задел на будущее!» – заключил собеседник ПАИ.

Напомним, что Псковская область на реализацию социальных проектов за полгода привлекла более 115 миллионов рублей федеральных грантовых средств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 июля 2025

Ожидания на максимуме: большинство россиян поддерживают создание Max
30 июля 2025

Пункт выдачи благотворительной помощи работает в Опочке
30 июля 2025

Почти 40 тонн заражённой молдавской вишни уничтожат в Псковской области
30 июля 2025

Культурная программа в Пскове: экскурсии и мастер-классы в первые выходные августа
30 июля 2025

Стало известно, объявят ли в Псковской области оранжевый уровень погодной опасности
30 июля 2025

Госавтоинспекция разъяснила новые правила дорожного движения
30 июля 2025

ЦИК России усовершенствовала систему подачи заявлений на голосование на дому
30 июля 2025

Продлён приём заявок на Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «ПРО газ»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...