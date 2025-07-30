Псковские фермеры поблагодарили Михаила Ведерникова за введение режима ЧС

10:39, 30 июля 2025, ПАИ

Гендиректор агрофирмы «Победа», депутат Собрания депутатов Псковского района Виктор Гречин поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за введение режима ЧС в регионе из-за переувлажнения почвы. Сегодня, 30 июля, глава региона осмотрел производство агрофирмы в рамках рабочего выезда в Псковский район, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













«Спасибо, что ввели режим ЧС, потому что у нас большие контракты заключены. И на поставки, конечно, это серьёзно повлияет», – отметил он и добавил, что сейчас идёт вторая очередь помидоров, которых ожидается порядка 500-600 тонн.

Основным видом деятельности агрофирмы является смешанное сельское хозяйство. Организация занимается как выращиванием овощей, так и разведением, выращиванием и воспроизводством крупного рогатого скота молочного направления, производством молока. Поголовье крупного рогатого скота в агрофирме составляло 1 426 голов, из них 753 - дойное стадо. Производство молока за шесть месяцев этого года составило 2 887 тысяч тонн.

В настоящее время основной рынок сбыта продукции – это оптовая реализация молока на Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод.