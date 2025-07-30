Адворицкий дом культуры посетил губернатор Псковской области

11:47, 30 июля 2025, ПАИ

Благоустройство территории около Адворицкого дома культуры оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках выезда в Псковский район сегодня, 30 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

В 2024 году территория у Адворицкого дома культуры была благоустроена силами ТОС «Адворицы» в рамках проекта «Территория добра», который стал победителем областного конкурса проектов ТОС. Здесь была подготовлена площадка, установлены скамейки. Стоимость проекта составила 0,3 млн рублей.

В 2025 году ТОС «Адворицы» стал победителем муниципального конкурса проектов ТОС, в рамках которого до 31 августа на благоустроенной площадке возле Адворицкого дома кудьтуры будет установлена уличная сцена, антипарковочные ограждения, а также проведены планировка и озеленение территории около сцены.

«В прошлом году было два гранта, в этом году ещё один. Один был областной. Сделаем в следующем году парковку, отбойники и летнюю сцену в этом году планируем», – поделилась планами заведующая Адворицким домом культуры Анна Малявко.

Михаилу Ведерникову показали зал для занятий, зал для вокала и хореографии.

«Из кружков – вокальные детские и взрослые, театральные, хореографические. Где у нас узких специалистов не хватает, мы приглашаем из соседних крупных домов культуры», – добавила Анна Малявко.

При поддержке Минкультуры России и правительства Псковской области в рамках национального проекта «Культура» на капитальный ремонт Адворицкого дома культуры выделили 8,12 млн рублей в 2024 году.

В рамках государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия» на сумму 0,86 млн рублей приобрели кресла и пуфы, световое и звуковое оборудование. В план капитального ремонта были включены работы, на которые потратили дополнительные средства из муниципального бюджета, всего порядка 3,02 млн рублей: по устройству санузла – 1,3 млн рублей, по реализации дизайнерских решений – 0,70 млн рублей, на благоустройство, приобретение мебели, элементов информирования и декора также были выделены средства муниципального бюджета.

«Теперь хорошее и функциональное помещение, где можно и хранение обеспечить современное. Даже сохранили музейные экспонаты, здесь раньше был более основательный музей, а сейчас мы его воссоздаём», – заключила заведующая Домом культуры.