Тренер великолукского велогонщика высоко оценил подаренный губернатором велосипед

14:14, 30 июля 2025, ПАИ

Передачу спортсмену Ивану Макарову нового велосипеда, приобретённого при поддержке губернатора Псковской области, прокомментировал заслуженный тренер России Александр Филиппов в передаче «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

«Это самый настоящий, самый лучший велосипед, что у него был», – отметил Александр Филиппов. С новым инвентарём Макаров одержал победу в гонке критериум на чемпионате России по спорту глухих в Ижевске и выиграл серебро в индивидуальной гонке, получив путёвку на XXV летние Сурдлимпийские игры в Японии.

«Велосипед для велосипедиста как член семьи. Ты уже относишься к нему как к живому. Я знаю, как он после каждой тренировки его чистит, смазывает. Это тот конь, на котором он зарабатывает себе на хлеб. Он как живой», – сказал тренер Александр Филиппов.

Напомним, что для великолукского велогонщика, заслуженного мастера спорта России Ивана Макарова был приобретён велосипед, который собран специально с учётом роста и физических данных велогонщика. Это суперлёгкий, накатистый транспорт, оснащённый современной системой контроля.