Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Тренер великолукского велогонщика высоко оценил подаренный губернатором велосипед

Передачу спортсмену Ивану Макарову нового велосипеда, приобретённого при поддержке губернатора Псковской области, прокомментировал заслуженный тренер России Александр Филиппов в передаче «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Александр Филиппов. Фото: Luki-News

«Это самый настоящий, самый лучший велосипед, что у него был», – отметил Александр Филиппов. С новым инвентарём Макаров одержал победу в гонке критериум на чемпионате России по спорту глухих в Ижевске и выиграл серебро в индивидуальной гонке, получив путёвку на XXV летние Сурдлимпийские игры в Японии.

«Велосипед для велосипедиста как член семьи. Ты уже относишься к нему как к живому. Я знаю, как он после каждой тренировки его чистит, смазывает. Это тот конь, на котором он зарабатывает себе на хлеб. Он как живой», – сказал тренер Александр Филиппов.

Напомним, что для великолукского велогонщика, заслуженного мастера спорта России Ивана Макарова был приобретён велосипед, который собран специально с учётом роста и физических данных велогонщика. Это суперлёгкий, накатистый транспорт, оснащённый современной системой контроля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 июля 2025

Тренер великолукского велосипедиста Макарова заявил, что его подопечный думал о завершении карьеры
30 июля 2025

Тренер великолукского велогонщика высоко оценил подаренный губернатором велосипед
30 июля 2025

Дедовичские спортсменки выступят на летней спартакиаде молодёжи России по гребле
30 июля 2025

ФК «Псков» обыграл «Стрелу» и стал единоличным лидером своей зоны в областном чемпионате
30 июля 2025

Соревнования по пляжному волейболу среди смешанных команд пройдут в Пскове 9 августа
30 июля 2025

Великолучанин участвует в Кубке России по стрельбе из лука
30 июля 2025

Пскович примет участие в Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине
29 июля 2025

Великолукские лучники поборются за награды молодёжного Кубка Европы против спортсменов из 22 стран

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...