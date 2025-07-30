Ожидания на максимуме: большинство россиян поддерживают создание Max

14:38, 30 июля 2025, ПАИ

64 % опрошенных россиян поддержали создание национального мессенджера Max, который Правительство РФ официально утвердило как цифровую платформу для мультифункционального использования, говорится в исследовании ВЦИОМ.

Более половины опрошенных (58 %) знают о разработке Max. Для 55 % важно, чтобы данные пользователей хранились на российских серверах, что укрепляет технологический суверенитет страны, отметили опрошенные.

Пользователи ожидают от Max стабильного аудио- и видеосоединения, возможности отправлять большие файлы и высокого уровня приватности. Более половины (53 %) желают видеть в мессенджере множество функций, включая запись к врачу, вызов такси, ИИ-помощника, доступ к госуслугам, покупку билетов и онлайн-заказы.

Опрос проводился среди 2001 россиянина старше 18 лет.

Напомним, Max представляет собой цифровую платформу, где доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, передача больших файлов и денежные переводы. Платформа включает бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов для решения повседневных задач пользователей.

Ранее сообщалось, что первый миллион пользователей зарегистрировался в российском мессенджере Max.

Отметим, в Минцифры РФ заявили, что мессенджер Max упростит направление документов на электронную подпись в «Госключ», но не будет обязательным для этого.