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Общество

Стало известно, сколько лет самому возрастному добровольцу псковского поискового отряда «ЛизаАлерт»

Возраст самого старшего добровольца в псковском поисковом отряде «ЛизаАлерт» составляет 85 лет, рассказала доброволец с позывным «Ябеда», инструктор «Школы ЛизаАлерт», оператор беспилотных авиасистем направления беспилотной авиации отряда, старшая направления пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда Василиса Ильина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 июля.

Василиса Ильина. Фото: ПАИ

«У нас есть самый старший поисковик – ему 85 лет и он успешно проводит свои беседы. Он инструктор «Школы ЛизаАлерт». Он также очень помогает поисковой деятельности», – отметила Василиса Ильина.

Гостья студии уточнила, что членом отряда может стать любой желающий от 18 лет.

«У нас есть вводные лекции, которые мы анонсируем и на эту вводную лекцию может прийти любой желающий. Мы рассказываем о принципах работы нашего отряда, нюансах и как строится наша деятельность. Кому-то не подходят наши правила, а правил у нас всё-таки очень много. Не все, к сожалению, понимают, как это люди могут бесплатно и добровольно ночами ходить по болотам. Сталкиваемся с разными мнениями», – отметила она.

Ранее сообщалось, что больше 130 человек состоят в отряде «ЛизаАлерт» в Псковской области.

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