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Общество

Опубликована программа фестиваля «Словенское поле» в Изборске

Программу фестиваля исторической поэзии «Словенское поле – 2025» опубликовал Государственный музей-заповедник «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Фото организаторов

2 августа с 10:00 до 10:40 на Священном холме единения и славы России состоится открытие фестиваля, выступление официальных лиц и гостей фестиваля, а также церемония приношения земель к Священному холму.

На территории «Нескучного садика» музея-заповедника с 11:00 до 13:00 пройдут поэтические чтения и выступления участников фестиваля.

С 15:00 до 16:30 состоятся выступления участников конкурса молодых поэтов «Словенские ключи» и отборочный тур фестиваля молодых поэтов «Мцыри».

С 16:30 до 17:30 можно увидеть выступления авторов-исполнителей и музыкальных коллективов.

Завершится фестиваль общим фотографированием.

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