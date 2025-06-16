Опубликован состав жюри конкурса «Словенские ключи – 2025» в Псковской области

23:57, 16 июня 2025, ПАИ

Опубликован состав жюри поэтического конкурса для молодых поэтов «Словенские ключи – 2025», сообщили ПАИ в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Конкурс молодых поэтов «Словенские ключи – 2025» проводится в рамках фестиваля исторической поэзии «Словенское поле», который пройдёт в Пскове и Изборске с 1 по 3 августа. Принять участие в конкурсе могут поэты в возрасте до 35 лет включительно. Тематика конкурсных произведений для молодых поэтов не ограничивается. Приём заявок на участие в конкурсе завершается 13 июля.

В состав жюри войдут русский писатель, поэт, прозаик, публицист, литературный критик, переводчик и главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев (Москва), поэтесса, член Союза писателей России, автор пяти книг стихов Надежда Камянчук (Псков), поэт, краевед, главный редактор и владелец литературного портала «Поэзия.ру», генеральный директор одноимённого издательства Александр Питиримов (Санкт-Петербург), поэтесса, прозаик, эссеист, литературный критик, член Союза писателей России Вита Пшеничная (Псков), поэтесса, прозаик и переводчица, член Союза писателей России, почётный работник высшего образования России, автор текста гимна Псковской области Татьяна Рыжова (Псков), советский и русский поэт, секретарь Союза писателей России Игорь Тюленев (Пермь), поэтесса, литературный и театральный критик, редактор, автор критических и литературоведческих статей Ольга Флярковская (Москва), поэт, журналист, писатель, общественный деятель Александр Чистяков (Москва).